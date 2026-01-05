بھارت کے شہر بنارس میں حضرت امام علیؑ کی ولادت کے موقع پر جلوس حیدری ہوا برآمد
خبر رساں ادارے ابنا کے مطابق، اس موقع پر ایک عوامی جلوس کا اہتمام کیا گیا جس میں شیعہ اور اہلِ سنت سمیت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکاء منظم انداز میں شہر کی مرکزی سڑکوں پر رواں دواں رہے اور “یا علی” اور “حیدر، حیدر” کے نعروں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف ہندوستانی عالمِ دین حجت الاسلام فیروز بنارسی نے حضرت امام علیؑ کی سیرت کے انسانی اور اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے عدل، انسانی وقار اور سماجی ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امام علیؑ کی تعلیمات آج کے معاشروں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امام علیؑ کی شخصیت مذہبی سرحدوں سے بالاتر ہے اور ان کی سیرت باہمی ہم آہنگی، اخلاقی اقدار اور انسانیت کی خدمت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
اطلاعات کے مطابق مختلف مذاہب اور ادیان سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھی جلوس کے راستوں پر کھڑے ہو کر شرکاء کا استقبال کیا اور پانی و مٹھائی تقسیم کر کے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔
