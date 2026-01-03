برازیل کے صدر نے وینزویلا پر امریکی جارحیت اور مادورو کے اغوا کی شدید مذمت کی

برازیل کے صدر نے وینزویلا پر امریکی جارحیت اور مادورو کے اغوا کی شدید مذمت کر دی
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، برازیل کے صدر لوئیز اِناثیو لولا دا سلوا نے وینزویلا کے خلاف امریکہ کی فوجی کارروائی اور صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے وینزویلا کی خودمختاری کی توہین اور ’’ناقابلِ قبول سرخ لکیر‘‘ عبور کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔
ہفتے کے روز ایرنا نے رائٹرز کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ لولا دا سلوا نے وینزویلا پر امریکی حملے اور اپنے وینزویلی ہم منصب نیکولس مادورو کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی طور پر ناقابلِ قبول حدود سے تجاوز ہے۔
برازیلی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر لکھا:“یہ اقدامات وینزویلا کی خودمختاری کی سنگین توہین ہیں اور پوری عالمی برادری کے لیے ایک نہایت خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔”
لولا دا سلوا اس سے قبل بھی خبردار کر چکے ہیں کہ وینزویلا میں فوجی مداخلت ایک ’’انسانی المیہ‘‘ ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ بارہا تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ برازیل نے موجودہ صورتحال کے پیشِ نظر وینزویلا کے ساتھ اپنی سرحد بھی بند کر دی ہے۔
ایرنا کے مطابق، امریکہ نے ہفتے کی شام 13 دی 1404 کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا کے خلاف ایک وسیع فوجی کارروائی کی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدر نیکولس مادورو کو حراست میں لے لیا۔
سی این این نے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا کہ مادورو اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس وقت امریکی بحری جہاز USS Iwo Jima پر سوار نیویارک لے جائے جا رہے ہیں۔
لاطینی امریکا کے متعدد ممالک کے رہنماؤں نے بھی اقوامِ متحدہ کے منشور کے منافی اس اقدام پر شدید ردِعمل ظاہر کیا ہے اور اسے ’’مجرمانہ کارروائی‘‘ قرار دیتے ہوئے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ