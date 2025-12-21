برفباری اور طوفان میں پھنسے 2000 سے زائد افغان تارکین وطن کو بچایا گیا

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران صوبہ خراسان رضوی کے اٹارنی جنرل حجت صدیقی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور افغانستان کی مشترکہ سرحد پر برفباری اور طوفان میں پھنسے ہوئے 2,106 غیرقانونی افغان شہریوں کو ایرانی مسلح افواج نے بچا لیا ہے۔
واقعے کی تفصیل:
تین روز تک جاری رہنے والی شدید برفباری کے دوران یہ تارکین وطن مشرقی ایران کے صوبہ خراسان رضوی کی سرحدی پٹی میں پھنس گئے تھے۔
ان تارکین وطن کو ایران میں داخلے سے پہلے ہی ایران اور افغانستان کی سرحد کے دشوار گذار علاقوں میں ایرانی مسلح افواج نے شناخت کر لیا۔
کارروائی اور بحالی:
بحالی کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے، سرمائی زخموں کا شکار ہونے والے افراد متعینہ مقامات پر طبی اور رہائشی سہولیات فراہم کی گئیں۔
علاج معالجے اور ضروری قانونی کارروائیوں کے بعد ان تمام تارکین وطن کو ان کے اپنے ملک (افغانستان) کے حکام کے حوالے کیا گیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ