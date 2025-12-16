  1. اصلی صفحہ
حرم امام حسینؑ کی جانب سے تلعفر میں پانچواں جشنِ سنِ تکلیفِ شرعی کا انعقاد

16 دسمبر 2025 - 15:51
سیدۂ نساءِ عالم حضرت فاطمہ الزہراءؑ کی ولادتِ باسعادت کی مناسبت سے، حرم امام حسینؑ کے شعبۂ امورِ دینی کے تحت موصل میں قائم ذیلی ادارے شعبۂ سرگرمیاتِ فکری و ثقافتی نے محکمۂ تعلیم تلعفر اور مؤسسۂ انوارِ تلعفر کے تعاون سے، اس سال بالغ ہونے والی طالبات کے لیے سنِ تکلیفِ شرعی کا پانچواں سالانہ جشن منعقد کیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شعبے کے ذمہ دار شیخ خلیل العلیاوی نے بتایا کہ صوبۂ نینویٰ کے ضلع تلعفر میں منعقد ہونے والے اس جشن میں غیر معمولی شرکت دیکھنے میں آئی، جہاں چھبیس مختلف اسکولوں سے تعلق رکھنے والی ایک ہزار سے زائد طالبات نے شرکت کی۔ اس تربیتی و تعلیمی تقریب کا مقصد طالبات میں سنِ تکلیف کے آغاز کے ساتھ دینی و اخلاقی شعور کو فروغ دینا تھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس بابرکت موقع پر بچیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے بلند مقام و مرتبے اور آپؑ کی سیرتِ مبارکہ سے آگاہ کیا گیا، نیز نیک اعمال کی اہمیت پر زور دیا گیا جو ایک باشعور اور صالح نسل کی تعمیر میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبات کو سنِ تکلیف کے ابتدائی مرحلے میں سیدۂ کائناتؑ کے حجاب اور عفت کی پیروی کی ترغیب بھی دی گئی۔

انہوں نے بتایا کہ جشن کے دوران ڈائریکٹر تعلیم تلعفر نے خصوصی خطاب کیا، جس میں انہوں نے حرم امام حسینؑ کی جانب سے تعلیمی و تربیتی میدان میں خصوصی توجہ پر شکریہ ادا کیا اور موصل کے شعبۂ سرگرمیاتِ فکری و ثقافتی کی کاوشوں کو سراہا۔ اس موقع پر ضلع تلعفر کے ممتاز علمائے کرام اور تعلیمی ماہرین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔

انہوں نے مزید وضاحت کی کہ پروگرام میں متنوع فقرات شامل تھیں، جن میں کم عمر بچیوں کی جانب سے پیش کی گئی نعتیہ و انشادی کاوشیں اور ہدفی و اصلاحی پیغامات پر مبنی اسٹیج ڈرامے شامل تھے، جن میں طالبات نے شرکت کر کے ان دینی و تربیتی اقدار کی بھرپور عکاسی کی جنہیں یہ جشن فروغ دینا چاہتا ہے۔

آخر میں انہوں نے کہا کہ جشن کا اختتام طالبات میں حرم امام حسینؑ کی جانب سے سنِ تکلیف میں داخلے کی مناسبت سے تحائف تقسیم کر کے کیا گیا، نیز محکمۂ تعلیم تلعفر، متعلقہ تدریسی عملے اور مؤسسۂ انوارِ تلعفر کے کارکنان کو بھی جشن کی کامیابی میں ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں

