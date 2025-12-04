ممبئی کے کالج میں پابندی پر تنازع، مسلم طلبہ میں شدید غم و غصہ
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ممبئی کے علاقے گورے گاواں میں واقع وویک ودیالیہ اینڈ جونیئر کالج میں برقعہ پہننے پر پابندی کے فیصلے نے مسلمان طلبہ میں شدید احتجاج کو جنم دیا ہے۔ طلبہ اور سماجی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ پابندی بھارتی آئین کی مذہبی آزادی اور مساوات کی ضمانت کی خلاف ورزی ہے۔
ادارے کی انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ گزشتہ سال ایک واقعے میں برقعہ پہننے والی ایک طالبہ کو نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جس کے بعد شفافیت اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا۔ کالج کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ یونیفارم پالیسی اور بدعنوانی روکنے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔
اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن (SIO) نے جمعرات کے روز اس فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے امتیازی قرار دیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی مسلم طالبات کو نشانہ بناتی ہے اور انہیں اپنی مذہبی پوشاک ترک کرنے پر مجبور کرتی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 25 کی خلاف ورزی ہے۔
طلبہ تنظیم کے مطابق کالج کی پالیسی مسلم طالبات کو کلاس میں داخل ہونے سے قبل اپنی مذہبی پوشاک اتارنے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ ظاہری طور پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کسی بھی ایسے لباس پر پابندی ہے جو مذہبی شناخت ظاہر کرے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھی واضح نہیں کہ کالج نے صرف برقعے پر پابندی لگائی ہے یا حجاب کی اجازت برقرار ہے۔
SIO نے کہا کہ "کالج کی پالیسی مخصوص اسلاموفوبیا کی بو دیتی ہے اور ہمارے تعلیمی ماحول میں شمولیت پسندی کو کمزور کرتی ہے"، تنظیم نے فوری طور پر اس پابندی کے خاتمے اور مہاراشٹر کی محکمۂ تعلیم سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
متاثرہ طالبات نے خبردار کیا ہے کہ اگر پابندی واپس نہ لی گئی تو وہ بھوک ہڑتال سمیت سخت احتجاجی اقدامات کریں گی۔ معاملے نے تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا اور عدم مساوات پر سنجیدہ خدشات پیدا کر دیے ہیں۔
گورے گاواں پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں اب تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔
