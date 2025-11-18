سمبہل میں ہندو گروہوں کی بےاجازت ریلی کا اعلان؛ تاریخی مسجد کے گرد ماحول شدید کشیدہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا || بھارتی مقامی میڈیا کے مطابق اترپردیش کے شہر سمبہل میں بعض ہندو گروہوں نے 19 نومبر کو تاریخی مسجد کے گرد تقریباً ڈھائی کلو میٹر طویل ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں کسی قسم کی اجازت حاصل نہیں کی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ریلی کے لیے کسی تنظیم کی جانب سے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔
رپورٹس کے مطابق ہندو گروہوں کا دعویٰ ہے کہ مغل دور میں تعمیر کی گئی یہ مسجد مبینہ طور پر ’’ہریہار‘‘ نامی قدیم مندر کے مقام پر تعمیر کی گئی ہے۔ تاہم مسلمان کمیونٹی نے اس الزام کو بے بنیاد اور اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محض مذہبی ماحول کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔
ریلی کے اعلان کے بعد علاقے میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران سمبہل پولیس نے مسجد کمیٹی کے دو ارکان کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کیا، جب محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے دورے کے موقع پر مبینہ طور پر تلخ کلامی یا تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی۔
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ تصادم سے بچا جا سکے۔
