مظلوم فلسطینی آج بھی ناروائی کا شکار ہیں، علامہ ساجد علی نقوی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، علامہ ساجد علی نقوی نے 16 نومبر، عالمی یوم رواداری پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ یومِ رواداری پر بھی غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم و جبر کی تاریک رات ہے۔ رواداری انسانی تقاضا اور فطرت کی پکار ہے، اور 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں رواداری کا حقیقی وجود نظر نہیں آتا۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ آج تک اپنا ہاؤس اِن آرڈر نہ کرسکا۔ طاقتور ممالک نے بین الاقوامی ادارے کی ساکھ کو مجروح کر دیا۔ فلسطین سمیت دنیا کے کئی خطے عدم برداشت اور مظالم کی زندہ مثالیں ہیں۔ اگر معاشروں میں رواداری قائم رہتی اور صیہونی ریاست جیسے ظالموں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے ان کی لگام کھینچی جاتی تو آج دنیا میں کم از کم کسی حد تک سکون ضرور ہوتا۔
قائدِ ملت جعفریہ پاکستان نے کہا کہ رواداری انسانی تقاضا اور فطرت کی پکار ہے۔ تمام مذاہب نے رواداری پر زور دیا ہے، خصوصاً اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جبکہ قرآن و سنت نے اس کی بھرپور تاکید کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سماج میں رواداری وہ بنیادی عنصر ہے جس کے سبب معاشرے اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور زندگی پرسکون ہوتی ہے۔
علامہ سید ساجد علی نقوی نے کہا کہ 8 دہائیاں قبل اقوام متحدہ کے قیام کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کی فراوانی، بین الاقوامی جارحیت اور اجارہ داری کا خاتمہ اور تہذیبوں کے ٹکراؤ کو کم کرنا تھا، تاکہ رواداری کو فروغ دیا جا سکے، مگر افسوس کہ سب کچھ اس کے برعکس ہوا۔ اقوام متحدہ بین الاقوامی سطح کا سب سے بڑا اور مؤثر فورم ہے، لہٰذا اسے کسی خاص ملک یا طاقتور کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے بلکہ اسے انسانی حقوق، مساوات اور رواداری کے لیے رہنمائی فراہم کرنی چاہیے، جو آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔
علامہ سید ساجد علی نقوی نے مزید کہا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی پہلا تقاضا رواداری ہے، جس کے لیے اقدامات کرنا تمکین فی الارض پانے والے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح معاشرے میں گھٹن کے ماحول کے خاتمے کے لیے بھی بنیادی شرط رواداری اور باہمی احترام ہے، جس پر چل کر معاشرے میں اعتدال، ترقی اور استحکام پروان چڑھتا ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ انسانی اقدار اور اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے 16 نومبر کو “عالمی یومِ رواداری” منانے کا آغاز کیا تاکہ محبت، برداشت اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا جا سکے۔
