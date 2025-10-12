امریکی سفیر نے دہلی میں وزیر اعظم سے ملاقات کی، مودی کو بتایا ٹرمپ کا دوست

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی سفیر نے PM مودی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے وزیراعظم کو صدر ٹرمپ کی جانب سے بھیجا گیا تحفہ پیش کیا۔واضح رہے کہ امریکی سینیٹ (پارلیمنٹ کے ایوان بالا) کی جانب سے ہندوستان میں نئے امریکی سفیر کے طور پر ان کی نامزدگی کی تصدیق کے بعد گور ہندوستان کے چھ روزہ دورے پر ہیں۔ ان کے ہمراہ نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ فار مینجمنٹ اینڈ ریسورسز مائیکل جے ریگاس بھی ہیں۔
پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور کا ہندوستان میں خیرمقدم کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان-امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے دور میں مزید مضبوط ہوگی۔
دوسری طرف امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور نے پی ایم مودی سے اپنی ملاقات کو شاندار بتایا۔ پی ایم مودی سے ملاقات کے بعد گور نے میڈیا سے کہا، "پی ایم مودی سے میری ملاقات شاندار رہی۔ ہم نے دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی سمیت کئی دو طرفہ امور پر تبادلۂ خیال کیا۔" اس کے علاوہ، ہم نے اہم معدنیات کی اہمیت پر بھی ایک سنجیدہ گفتگو کی۔
انہوں نے کہا، صدر ٹرمپ وزیر اعظم مودی کو ایک عظیم اور ذاتی دوست مانتے ہیں۔ درحقیقت، میں نئی دہلی روانہ ہونے سے ٹھیک پہلے، امریکی صدر نے ایک شاندار فون کال کی تھی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں جاری رہے گی۔ ہندوستان میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دینا ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اس انتہائی اہم تعلقات اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مسلسل ترقی اور گہرائی کا منتظر ہوں۔
غور طلب ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے روس سے خام تیل کی خریداری کے لیے ہندوستانی مصنوعات کی درآمدات پر بھاری محصولات عائد کیے جانے کے بعد سے ہندوستان اور امریکہ تناؤ کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بھارت نے امریکی اقدام کو غیر منصفانہ اور غیر معقول قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ تاہم ٹرمپ اور مودی کے درمیان حالیہ فون پر ہونے والی بات چیت سے کشیدہ تعلقات میں مثبت تبدیلیوں کی توقع ہے۔
