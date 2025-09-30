https://ur.abna24.com/xjKZq1 اکتوبر 2025 - 02:36 News ID 1733492 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈيو | تمہیں کیا ہؤا کہ تم اللہ کی راہ میں مستضعفین کی خاطر نہیں لڑتے ہو؟ 1 اکتوبر 2025 - 02:36 News ID: 1733492 لیبلز مستضعفین کے لئے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ عالمی مستضعفین اہلیان غزہ دو ارب مسلمانوں کے باوجود تنہا ہیں متعلقہ خبریں۔ سید حسن نصراللہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثالی رہنما تھے: مقررین قرآن میں غزاوی مظلوموں کے استغاثے کی گونج ہمارے HERO# آج شب آ گئے / تصویریں احرار عالم امام خامنہ ای کے گرد متحد ہوجائیں / امریکہ اور اسرائیل ایران کو شکست دینے سے عاجز ہیں، شیخ نعیم قاسم شہید حسن نصر اللہ کی شہادت اور طوفان الاقصیٰ کی سالگرہ؛ رکن گلگت بلتستان اسمبلی کاظم میثم کا خطاب امام زمانہ(عج) منتظر ہیں کہ ہم پلٹ آئیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کب شروع ہوگی؟ امید مستضعفین کی حکومت اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائیزیشن کی جانب سے "مہدی(ع) مستضعفین جہاں کی امید" کے زیر عنوان کانفرنس یوم القدس ایک عَالَمی دِن ہے !
آپ کا تبصرہ