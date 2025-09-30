  1. اصلی صفحہ
نیویارک ٹائمز: امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم، فلسطینیوں کے حق میں ہمدردی بڑھ گئی

30 ستمبر 2025 - 15:29
News ID: 1733286
امریکہ میں تازہ رائے شماری سے انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل کے لیے عوامی حمایت میں نمایاں کمی آئی ہے جبکہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے۔

اہل‌بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، نیویارک ٹائمز کی شائع کردہ تازہ رائے شماری میں بتایا گیا ہے کہ 40 فیصد امریکی عوام کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر فلسطینی شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، جبکہ 7 اکتوبر2023 کے بعد یہ شرح صرف 20 فیصد تھی۔

رپورٹ کے مطابق زیادہ تر امریکی ووٹرز اسرائیل کو مزید فوجی اور مالی امداد دینے کے مخالف ہیں۔

سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج 35 فیصد امریکی فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد یہ شرح 20 فیصد تھی۔

نیویارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کے حق میں امریکی عوام کی حمایت گھٹ کر 34 فیصد رہ گئی ہے، جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد 47 فیصد تھی۔

