انصار اللہ کا اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کو خبردار: یمن کی حقیقتیں نظر انداز کی گئی ہیں

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے ہانس گروندبرگ کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایلچی اپنی حیثیت سے تجاوز کر گئے ہیں اور صلح کے لیے حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔
انصار اللہ کے وزارت خارجہ کے مطابق گروندبرگ کی رپورٹ میں یمن کی انسانی صورتحال کی بنیادی وجوہات جیسے ۱۰ سالہ محاصرہ، اسرائیلی حملے، امریکہ کی دشمنانہ پالیسیاں اور انسانی امداد کو سیاسی رنگ دینا شامل نہیں کیا گیا۔
مزید کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے ایلچی نے امریکہ کو صلح کی راہ میں رکاوٹ قرار دینے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ امریکہ کے اقدامات نے یمن کی جانب سے غزہ کی حمایت کے سبب مذاکراتی عمل کو متاثر کیا۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ گروندبرگ نے یمن میں گرفتار اقوام متحدہ کے ملازمین کے معاملات پر غیر ضروری توجہ دی، جو ایک صلح کے ثالث کے دائرہ کار سے باہر ہے۔
انصار اللہ کی وزارت خارجہ نے خصوصی ایلچی سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد سیاسی عمل کے از سر نو آغاز کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے اور واضح کیا کہ صلح اور انسانی امداد کے عمل کو سب سے زیادہ نقصان محاصرہ اور تجاوزات سے پہنچ رہا ہے، نہ کہ قانونی اقدامات سے۔
بیان میں انصار اللہ نے اپنی حکومت کی صلح کے لیے وابستگی اور ملک کے دفاع کی تیاری کو بھی اجاگر کیا۔
یہ بیان گروندبرگ کے اس انتباہ کے ایک دن بعد سامنے آیا جس میں انصار اللہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے تشویش ظاہر کی گئی اور غیر مناسب گرفتاریوں، دفاتر پر حملے اور املاک کی ضبطی کو صلح اور امداد کے عمل میں رکاوٹ قرار دیا گیا تھا۔
