غزہ کے اسپتالوں میں خون کی شدید کمی: وزارت صحت کا انتباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزارت صحت فلسطین نے آج اعلان کیا کہ غزہ کے اسپتالوں میں خون کے بینک شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل کے فضائی حملے 163 ویں روز مسلسل جاری ہیں اور متعدد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔
وزارت صحت کی سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسپتالوں کی روزانہ ضرورت خون اور اس کے مرکبات کے 350 یونٹس سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حملوں کے شدید زخموں کی نوعیت زخمیوں کی جان بچانے کے لیے فوری اور وسیع پیمانے پر خون کی ضرورت کو بڑھا رہی ہے۔
وزارت صحت نے عوامی خون عطیہ مہمات میں نمایاں کمی کے سبب خون کی فراہمی کے ذرائع میں کمی کا بھی ذکر کیا ہے، جو بھوک اور غذائی قلت کے پھیلاؤ کے باعث متاثرہ اور آوارہ افراد کی صورتحال کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔
یہ بحران ایسے وقت میں بڑھ رہا ہے جب غزہ کے علاج و معالجے کے بنیادی ڈھانچے پر غیر معمولی دباؤ ہے اور بین الاقوامی ادارے بارہا اس خطے میں طبی خدمات کے مکمل بربادی کے خطرے کی نشاندہی کر چکے ہیں۔
آپ کا تبصرہ