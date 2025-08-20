  1. اصلی صفحہ
غزہ میں شہداء کی تعداد بڑھ کر 62 ہزار 122 ہو گئی

20 اگست 2025 - 17:06
News ID: 1718681
فلسطینی وزارتِ صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 58 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد مجموعی شہداء کی تعداد بڑھ کر 62 ہزار 122 تک جا پہنچی ہے۔

اہل‌بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا  کے مطابق فلسطینی وزارتِ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جارحیت کے آغاز سے اب تک غزہ میں زخمیوں کی کل تعداد ایک لاکھ  56 ہزار 758 ہو چکی ہے۔

مزید بتایا گیا ہے کہ 18 مارچ 2025 سے شروع ہونے والی تازہ جارحیت میں اب تک 10 ہزار 576 فلسطینی شہید اور 44 ہزار 717 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد تاحال ملبے تلے دبے اور لاپتہ ہیں۔

رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امدادی مراکز میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 22 فلسطینی شہید اور 49 زخمی ہوئے، جس کے بعد صرف ان مراکز میں شہداء کی مجموعی تعداد 2018 اور زخمیوں کی تعداد 14 ہزار 947 تک پہنچ گئی ہے۔

