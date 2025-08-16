غزہ میں لڑنے والا اسرائیلی فوجی مبینہ طور پر خودکشی کے بعد مردہ حالت میں پایا گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کی محاصرے والی پٹی میں حالیہ فوجی کارروائی میں حصہ لینے والا ایک 28 سالہ اسرائیلی ریزرو فوجی مبینہ طور پر خودکشی کر کے مردہ پایا گیا، مقامی میڈیا اور فوجی ذرائع کے مطابق۔ لاش سوئٹزرلینڈ جنگل، نزدیک تیبریاس دریافت ہوئی۔ یہ فوجی 99 ویں ڈویژن کا رکن تھا جو غزہ میں متحرک رہا اور حال ہی میں تشکیل دی گئی یونٹ میں شامل تھا۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ ملٹری پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور نتائج ملٹری ایڈوکیٹ جنرل کو بھیجے جائیں گے۔ اگر تصدیق ہوئی تو یہ سال کی 17 ویں خودکشی ہوگی۔ گزشتہ ہفتوں میں بھی دو فوجیوں کی مبینہ خودکشی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے غزہ جنگ کے دوران فوج میں خودکشیوں میں اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔
غزہ کی صحت کی وزارت کے مطابق، 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت میں کم از کم 61,776 فلسطینی ہلاک اور 154,906 زخمی ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔
آپ کا تبصرہ