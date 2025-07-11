بیمہ کمپنیاں اسرائیل سے منسلک جہازوں پر پابندی عائد کر رہی ہیں

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا | روئٹرز نیوز ایجنسی نے بیمہ صنعت کے ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ میں لکھا کہ "بیمہ کمپنیاں کسی بھی جہاز کی پشت پناہی کرنے سے گریز کریں گی جو اسرائیل سے منسلک ہو، چاہے بالواسطہ ہی کیوں نہ ہو۔"
ویسل پروٹیکٹ (Vessel Protect) کے چیف آپریٹنگ آفیسر "مونرو اینڈرسن"، جو بحری جنگ کے خاص خطرات کی بیمہ کرنے والی کمپنی ہے، نے کہا: "ہم اس ہفتے جو کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ 2024 کے وسط میں طے شدہ ہدف کے معیارات کی طرف واپسی ہے، جس میں بنیادی طور پر وہ تمام جہاز شامل ہیں جن کا اسرائیل سے ذرا بھی تعلق ہو۔"
بحری ویب سائٹ "ٹریڈ ونڈز" (Tradewinds) نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ اسرائیل سے متعلق جہازوں پر یمنیوں کے مہلک حملوں کے بعد، وہ جہاز جو مقبوضہ فلسطین کے بندرگاہوں پر جانے والی کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں، بحیرہ احمر سے گذرنے کے لئے بیمہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔
اس ویب سائٹ نے بیمہ صنعت کے ایک ذریعے کے حوالے سے لکھا: "ایک بیمہ کمپنی نے گذشتہ ہفتے ایک جہاز کے لئے بحیرہ احمر سے گذرنے کی قیمت پیش کی تھی، لیکن اس ہفتے اپنا پیشکش واپس لے لی کیونکہ یہ جہاز ایک اور جہاز سے منسلک تھا جو گذشتہ سال مقبوضہ فلسطین کی ایک بندرگاہ پر رکا تھا۔"
اس ذریعے نے کہا کہ ان جہازوں کا بیمہ مکمل نقصان بن چکا ہے: "بیمہ کمپنی نے ہمیں بتایا کہ ایسے خطرے کو کور کرنے کے لیے کوئی بیمہ پریمیم موجود نہیں ہے۔"
"فنانشل ٹائمز" اخبار نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ بحیرہ احمر کے سفر میں جنگ کے خطرے کا بیمہ پریمیم حالیہ حملوں کی وجہ سے جہاز کی مالیت کے 0.4 فیصد سے بڑھ کر 1 فیصد ہو گیا ہے، اور یہ قیمتیں قیمتیں مزید بھی بڑھ سکتی ہیں۔
