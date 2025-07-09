تصویری خبر | امریکی حکام پابندیاں اٹھانے کے لئے الجولانی کی راہ چلنے کی تجویز دے کر خود کو مذاق بنا رہے ہیں
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا ـ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے سابق ترجمان ناصر کنعانی نے X پلیٹ فارم پر لکھا: ٹرمپ اور امریکی رہنما ایران کے ذاتی اور حاصل کردہ قوتوں اور قومی طاقت تشکیل دینے والے عناصر سے آگاہ ہیں، اور اپنے پچھواڑے (اور زیر اثر ممالک) میں بھی ایران کا اثر و رسوخ اور موجودگی کی سطح سے باخبر ہیں۔ لہٰذا، ایران کو پابندی اٹھانے کے لئے الجولانی کی راہ پر چلنے کی تجویز دے کر خود کو خاص و عام کا مذاق بنا رہے ہیں۔
9 جولائی 2025 - 18:38
News ID: 1706270
آپ کا تبصرہ