اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جمہوریہ اسلامی ایران کے ثقافتی مرکز کے زیر اہتمام تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں واقع تھائی نیشنل پیپلز کونسل میں رہبرِ شہید جمہوریہ اسلامی ایران حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ایؒ کی شخصیت، فکر اور ثقافتی خدمات پر ایک تعزیتی و یادگاری تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیاسی، ثقافتی، علمی اور مذہبی شخصیات، بدھ راہبوں، دانشوروں، صحافیوں اور ایران کی تہذیب و ثقافت سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانگسیت یونیورسٹی کے ممتاز پروفیسر، شعبۂ سیاسیات کے ڈاکٹریٹ پروگرام کے ڈائریکٹر، تھائی لینڈ کے سابق وزیرِ اعظم کے دفتر کے وزیر اور سابق چیئرمین سیاسی ترقی کونسل تیراپات سریرانگسان نے رہبرِ شہید کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس تقریب میں شرکت ان کے لیے باعثِ اعزاز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا موقع ہے جس نے اپنی زندگی عوام کی خدمت، انصاف اور انسانی اقدار کے لیے وقف کر دی۔
سریرانگسان نے کہا کہ رہبرِ شہید کی شخصیت ایران کی جغرافیائی حدود سے کہیں آگے پہچانی جاتی ہے اور ان کا نام انصاف، خودمختاری، معنویت اور ظلم کے خلاف مزاحمت جیسے اعلیٰ انسانی اقدار سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے بقول، ایران کے عوام اور دنیا بھر میں انصاف پسند لوگ آج ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جو استقامت، ذمہ داری اور عوامی خدمت کی علامت تھی۔
انہوں نے کہا کہ 1979ء کے اسلامی انقلاب کے بعد بھی تھائی لینڈ نے جمہوریہ اسلامی ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور باہمی احترام کی پالیسی برقرار رکھی، جس سے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی مضبوطی اور تاریخی گہرائی نمایاں ہوتی ہے۔
تھائی ماہرِ سیاسیات نے بتایا کہ 2025ء اور 2026ء ایران اور تھائی لینڈ کے درمیان جدید سفارتی تعلقات کے قیام کی سترہویں نہیں بلکہ سترہویں؟ (درست: سترہویں نہیں، سترہویں نہیں بلکہ سترہویں؟) سالگرہ نہیں بلکہ سترہویں نہیں، سترہویں؟ — ستر (70) سالہ سفارتی تعلقات کی تکمیل کے موقع پر دونوں ممالک میں متعدد ثقافتی، فنی، علمی اور سیاحتی پروگرام منعقد کیے گئے، جو باہمی روابط کے فروغ کی علامت ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور تھائی لینڈ کے تعلقات صرف سیاست اور معیشت تک محدود نہیں بلکہ سیاحت بھی دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا اہم شعبہ بن چکی ہے۔ ان کے مطابق، تھائی لینڈ طویل عرصے سے ایرانی سیاحوں کی پسندیدہ منزل رہا ہے، جبکہ تاریخی ورثے، قدیم تہذیب اور اصفہان، شیراز اور یزد جیسے شہروں کی وجہ سے ایران بھی تھائی سیاحوں کے لیے تیزی سے پرکشش مقام بنتا جا رہا ہے۔
سریرانگسان نے ایران کے ثقافتی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صدیوں پرانے تعلقات کے باعث فارسی زبان کے متعدد الفاظ آج بھی تھائی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جن میں "گلاب"، "کاروان"، "ترازو" اور "انگور" شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض تاریخی عمارتوں اور پلوں کی تعمیر میں بھی ایرانی فنِ تعمیر کے اثرات نمایاں ہیں، جو دونوں اقوام کے دیرینہ ثقافتی روابط کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے اپنی گفتگو کے اختتام پر امید ظاہر کی کہ چار صدیوں سے زائد دوستانہ تعلقات اور ستر برس پر مشتمل سفارتی روابط کی بنیاد پر ایران اور تھائی لینڈ کے درمیان تجارت، سیاحت، ثقافت، تعلیم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون مزید وسعت اختیار کرے گا اور دونوں قدیم ایشیائی تہذیبوں کے درمیان تعلقات کی ایک کامیاب مثال قائم ہوگی۔
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