وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ: جنگ بندی کے دوران ایران نے 6 ارب ڈالر تک کا تیل فروخت کیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے تجزیہ کاروں اور تنظیم "اتحاد برائے ایران کے خلاف جوہری اقدام" (UANI) کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جون کے وسط سے جولائی کے وسط تک کے عرصے میں، اپنی بندرگاہوں پر بحری پابندیوں میں عارضی کمی کے دوران، تیل کی برآمدات میں اضافہ کیا۔
رپورٹ کے مطابق، اس عرصے میں ایران نے تقریباً 70 ملین بیرل تیل برآمد کیا، جس سے اسے 5 سے 6 ارب ڈالر تک آمدنی حاصل ہوئی۔ اخبار کے مطابق، اس آمدنی سے ایران کو امریکہ کی پابندیاں دوبارہ عائد ہونے سے قبل اپنے مالی ذخائر مضبوط بنانے میں مدد ملی۔
وال اسٹریٹ جرنل نے مزید لکھا کہ امریکی محکمہ دفاع اس سے قبل اعلان کر چکا تھا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کی بندرگاہوں پر بحری پابندیوں میں عارضی نرمی کی گئی تھی۔
رپورٹ کے مطابق، اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی تیل کی برآمدات سے متعلق بعض پابندیوں کے خاتمے، ایرانی اثاثوں کے ایک حصے کی بحالی اور ملک کی تعمیرِ نو کے منصوبے کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد ازاں کہا تھا کہ وہ پابندیوں میں کمی کے اپنے فیصلے پر پشیمان نہیں ہیں اور اس اقدام کا مقصد ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے موقع فراہم کرنا ہے۔
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