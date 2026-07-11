وائٹ ہاؤس کے اطراف مستقل باڑ لگانے کی تجویز، سکیورٹی مزید سخت کرنے کا منصوبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت وائٹ ہاؤس کے اطراف نئی مستقل باڑ نصب کرنے کی تجویز کا جائزہ لے رہی ہے، جس کا مقصد صدارتی عمارت کی سکیورٹی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ باڑ واشنگٹن میں پنسلوانیا ایونیو اور 15ویں و 17ویں اسٹریٹ کے چوراہوں پر نصب کی جائے گی، تاکہ وائٹ ہاؤس کے قریب عوامی آمدورفت اور احتجاجی اجتماعات کو مزید محدود کیا جا سکے۔
رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت امریکی سیکرٹ سروس اور وائٹ ہاؤس کو یہ اختیار بھی حاصل ہوگا کہ سکیورٹی خدشات کی صورت میں ان راستوں کو فوری طور پر بند کیا جا سکے۔
یہ منصوبہ صدر ٹرمپ کی دوسری صدارتی مدت کے دوران سکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کی حکمتِ عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں لافایٹ اسکوائر کے اطراف حفاظتی باڑ کو مستقل بنانا اور دیگر سکیورٹی ڈھانچے کی ازسرِنو تعمیر و توسیع بھی شامل ہے۔
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