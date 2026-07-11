ایران کے صوبہ فارس کے شہر لامرد میں حملوں سے متاثرہ علاقوں کا بین الاقوامی صحافیوں نے دورہ کیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے جنوبی صوبہ فارس کے شہر لامرد میں حالیہ امریکی اور صہیونی حملوں سے متاثرہ علاقوں کا مختلف لاطینی امریکی ممالک سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی صحافیوں کے ایک وفد نے دورہ کیا۔ وفد میں برازیل، وینزویلا، ایکواڈور، ارجنٹینا اور کولمبیا کے صحافی شامل تھے، جنہوں نے حملوں سے متاثرہ مقامات کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہداء کے اہلِ خانہ سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔
اس موقع پر لامرد کے گورنر علی علی زادہ نے کہا کہ اس نوعیت کے دورے غیر ملکی صحافیوں کو زمینی حقائق اور مستند شواہد جمع کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تاکہ وہ حملوں سے ہونے والے نقصانات اور تباہی کا براہِ راست مشاہدہ کر سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی صحافی اپنے مشاہدات کو عالمی رائے عامہ تک پہنچائیں گے اور ان حملوں کے بارے میں جو معلومات وہ پہلے صرف خبروں کے ذریعے حاصل کر رہے تھے، اب انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔
واضح رہے کہ ایران کے صوبہ فارس کے شہر لامرد پر 28 فروری 2026 کو امریکی اور صہیونی حکومتوں کے دہشت گردانہ حملے میں 21 افراد شہید جبکہ تقریباً 100 افراد زخمی ہوئے تھے۔
اس حملے میں شہر کے چار مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایک کھیلوں کا ہال، دو رہائشی علاقے اور ایک اسکول کے قریب واقع ہال شامل تھا، جس کے نتیجے میں رہائشی آبادی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔
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