حماس کا وفد جنگ بندی معاہدے پر عملدرآمد کے لیے قاہرہ پہنچ گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریکِ حماس نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ایک وفد، جس کی قیادت زاہر جبارین کر رہے ہیں، قاہرہ پہنچ گیا ہے تاکہ جنگ بندی سے متعلق معاہدوں پر عملدرآمد کو آگے بڑھانے کے لیے مصری حکام اور ثالثوں کے ساتھ بات چیت کی جا سکے۔
حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ کے مشیر طاہر النونو کے مطابق یہ وفد اپنے مذاکرات میں غزہ میں اسرائیلی حملوں اور مسلسل خلاف ورزیوں کے خاتمے، روزانہ کی کارروائیوں کو روکنے اور انسانی امداد کی مکمل اور بلا رکاوٹ ترسیل کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ غزہ میں تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے اسپتالوں، نانبائیوں اور دیگر ضروری سہولیات کی مرمت اور تعمیر کے لیے درکار سامان کی فراہمی بھی مذاکرات کا اہم حصہ ہوگی۔
طاہر النونو کے مطابق مذاکرات میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار کردہ روڈ میپ پر بھی غور کیا جائے گا، جس میں ایک انتظامی کمیٹی کا قیام، بین الاقوامی سکیورٹی فورسز کی تعیناتی اور بالآخر غزہ سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کی مشکلات کے خاتمے، ان کے سیاسی حقوق کے حصول اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔
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