اردوغان: صہیونی نظریہ پوری ترک قوم کو نشانہ بنا رہا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ صہیونی نظریہ صرف ان کی جماعت یا حکومتی اتحاد کے خلاف نہیں بلکہ پوری ترک قوم کو نشانہ بنا رہا ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا ترکی کی سلامتی اور قومی بقا کے لیے ضروری ہے۔
صوبہ سقاریا میں حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی (اے کے پارٹی) کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ "نسل کشی، قبضے اور توسیع پسندی پر مبنی صہیونی نظریہ" صرف اے کے پارٹی یا حکومتی اتحاد کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ترکی کے ہر طبقے اور پوری قوم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔
انہوں نے کہا کہ ترکی کی جانب سے صہیونیت کی مخالفت کسی ذاتی رنجش یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی بلکہ اس کا مقصد ریاست کی خودمختاری، قومی سلامتی اور ترک عوام کے مفادات کا تحفظ ہے۔
ترک صدر نے مزید کہا کہ انقرہ اس معاملے کو وقتی سیاسی تنازع نہیں سمجھتا بلکہ اسے ترکی کی سلامتی اور مستقبل سے جڑا ایک اہم قومی مسئلہ قرار دیتا ہے۔
اردوغان نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ حکومت کی تمام کوششوں کا مقصد ترکی کے ہر شہری کے حقوق، سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ ہے اور یہی پالیسی ملک کے استحکام اور بقا کی ضمانت ہے۔
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