رہبرِ شہیدِ انقلاب اسلامی کی تشییع و تعزیتی تقریبات میں ایک لاکھ مذہبی انجمنیں سرگرم ہوں گی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ملک کے مذہبی انجمنوں اور دینی تنظیموں کے سربراہ حجت الاسلام مجید باباخانی نے اعلان کیا ہے کہ رہبرِ شہیدِ انقلاب اسلامی کی تشییع اور تعزیتی تقریبات کے موقع پر ملک بھر میں سرگرم ایک لاکھ مذہبی انجمنیں دینی، ثقافتی اور مذہبی پروگراموں کے ذریعے اسلامی اور انقلابی اقدار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں گی۔
انہوں نے کہا کہ مذہبی انجمنیں ہر اہم سماجی، مذہبی اور ثقافتی موقع پر ہمیشہ صفِ اول میں رہی ہیں، کیونکہ ان کی تربیت مکتبِ امام حسینؑ میں ہوئی ہے؛ وہ مکتب جو حق و باطل کے درمیان امتیاز اور ظلم کے مقابل ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔
حجت الاسلام باباخانی نے مزید کہا کہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے اختتام کے بعد، تہران، قم اور مشہد میں رہبرِ شہیدِ انقلاب اسلامی کی تشییع اور تعزیتی تقریبات کے ساتھ ہی یہ مذہبی انجمنیں اور حسینی مواکب خصوصی پروگراموں کا انعقاد کریں گے اور دینی و انقلابی آرمانوں کے تحفظ میں اہم کردار ادا کریں گے۔
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