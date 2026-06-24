آل خلیفہ کی سکیورٹی فورسز کا عزاداری کے جلوس پر چھاپہ، منتظم گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آل خلیفہ حکومت کی سکیورٹی فورسز نے مذہبی آزادیوں اور عاشورائی مجلس کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں مشرقی کرباباد کے عزاداری کے جلوس پر چھاپہ مارا اور وہاں موجود متعدد شہریوں کو گرفتار کر لیا۔
بحرین کی اسیران امور کمیٹی نے بتایا کہ سکیورٹی فورسز نے اس کارروائی کے دوران جلوس کے منتظم حاج عیسیٰ المؤمن کو بھی دیگر شہریوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔
سکیورٹی فورسز نے علاقے میں بڑی تعداد میں اہلکار تعینات کر کے اسے مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا، جبکہ علاقے کو جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے تاکہ لوگوں کے رابطے اور ممکنہ اجتماع کو روکا جا سکے۔
یہ کارروائی بحرین میں عاشورائے حسینیؑ کے مجلس پر عائد کی جانے والی پابندیوں اور رکاوٹوں کے سلسلے کی کڑی ہے۔ ناقدین کے مطابق، آل خلیفہ حکومت کا مقصد عزاداریِ امام حسینؑ کے انعقاد کو محدود کرنا ہے۔
ان اقدامات کو بحرین میں مذہبی رواداری سے متعلق سرکاری دعوؤں کے برعکس قرار دیا جا رہا ہے اور یہ مذہبی شعائر کے انعقاد پر دباؤ کی پالیسی کے تسلسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔
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