سید جواد نقوی : "امتِ واحدہ" کے قیام کا ایسا موقع انسانی تاریخ میں بے مثال ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید جواد نقوی، رہبرِ تحریک بیداری امت مصطفیٰؐ پاکستان، نے کہا ہے کہ رہبرِ انقلاب اسلامی ایران کی شہادت نے عالمِ اسلام اور پوری انسانیت میں ایک تاریخی اور غیر معمولی بیداری پیدا کر دی ہے، جس کے نتیجے میں "امتِ واحدہ" کی تشکیل کے لیے آج سے بہتر موقع انسانی تاریخ میں کبھی میسر نہیں آیا۔
لاہور میں 13 جون کو منعقد ہونے والی "شہیدِ امت کانفرنس" کے لیے جاری عوامی دعوتی مہم کے دوران خطاب کرتے ہوئے سید جواد نقوی نے کہا کہ رہبرِ معظم کی شہادت نے انسانوں کے درمیان ایسی فکری بیداری پیدا کی ہے جس کی آرزو صدیوں سے انبیاء، اولیاء اور دینی رہنماؤں کو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج مختلف مذاہب اور ادیان کے پیروکار پہلے سے کہیں زیادہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ غفلت کے پردے ہٹ رہے ہیں اور انسانیت زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ حق، مزاحمت اور آزادی کے راستے کو قبول کر رہی ہے۔
سید جواد نقوی نے زور دے کر کہا کہ یہ ایک الٰہی موقع ہے جس میں انسانیت کا ایک بڑا حصہ فکری اور قلبی طور پر "امتِ واحدہ" کے قیام کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، اور تاریخِ بشر میں اس نوعیت کی فضا پہلے کبھی میسر نہیں آئی۔
انہوں نے خطے میں حالیہ پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم نے میدانِ عمل میں 90 روزہ استقامت اور مزاحمت کے ذریعے اس بیداری کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔
رہبر تحریک بیداری امت مصطفیٰؐ نے مزید کہا کہ "شہیدِ امت کانفرنس" نہ صرف امریکہ اور صہیونی رژیم کی پالیسیوں کی حتمی ناکامی کو اجاگر کرے گی بلکہ یہ بھی ثابت کرے گی کہ پاکستانی قوم وحدت، استحکام، حق کی حمایت اور مزاحمت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
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