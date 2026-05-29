دشمن فوجی جنگ سے پہلے اطلاعاتی محاذ پر شکست کھا چکا: یوسف المدانی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل یوسف المدانی نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن فوجی میدان میں شکست سے پہلے اطلاعاتی اور سیکیورٹی محاذ پر ناکام ہو چکا تھا۔
انہوں نے ایک بیان میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے کمانڈر محمد عودہ کی شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید کمانڈر نے اپنی حکمتِ عملی اور اطلاعاتی کامیابیوں سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔
بیان میں کہا گیا کہ القسام بریگیڈز نے قربانی، استقامت اور عظیم قیادت کی مثال قائم کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے رہنماؤں کو جنم دینے والی تحریک ہے۔
یوسف المدانی نے زور دے کر کہا کہ یمنی مسلح افواج القسام بریگیڈز کے ساتھ کھڑی ہیں اور مسجد اقصیٰ کی آزادی اور صہیونی حکومت کے خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔
