روس: قازان اجلاس میں ’’میناب کے بچوں کی آواز‘‘ گونج اٹھی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روس کے شہر Kazan میں جاری ’’روس ـ عالمِ اسلام اسٹریٹجک وژن گروپ‘‘ کے بیسویں سالانہ اجلاس کے دوران ایرانی وفد نے ایک منفرد اقدام کرتے ہوئے خصوصی QR کوڈ تیار کیا، جس کے ذریعے اسلامی ممالک کے وزرائے ثقافت کو مدرسہ شجرہ طیبہ میناب پر امریکی ـ صہیونی حملے کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔
اس اجلاس میں 35 اسلامی ممالک کے وزرائے ثقافت اور روس کے اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ ایرانی وفد کی جانب سے تیار کردہ یہ الیکٹرانک رمز ویب سائٹ
تراژدی میناب
سے منسلک تھا، جہاں سانحۂ میناب سے متعلق مستند معلومات، تصاویر اور دستاویزات پیش کی گئی ہیں۔ اس حملے میں 168 معصوم بچے شہید ہوئے تھے۔
یہ QR کوڈ ایک خصوصی اسٹینڈ کی صورت میں دو روزہ اجلاس کے دوران ایرانی وفد کے سربراہ اور ایران کی ثقافتی تعلقات تنظیم کے سربراہ Hojatoleslam Mohammad Mehdi Imanipour کی میز پر رکھا گیا۔ انہوں نے مختلف نشستوں میں ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ اور عوام پر پڑنے والے اثرات پر بھی روشنی ڈالی۔
اجلاس کے ایک مرحلے میں United Arab Emirates کے نمائندے نے امریکی ـ صہیونی حملوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی، جس پر حجت الاسلام ایمانی پور نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا:
“اگر آپ کا ہمسایہ اپنے گھر کو دشمن کے اختیار میں دے دے تاکہ وہاں سے آپ کے خاندان پر حملہ کیا جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایران اپنی سرزمین پر ہونے والی ہر جارحیت کے منبع کو، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہو، تلاش کرے گا اور اسے سزا دے گا۔”
حجت الاسلام ایمانی پور کے مؤقف کو اجلاس میں شریک کئی وزراء کی حمایت حاصل ہوئی، جبکہ Rustam Minnikhanov نے بھی ایران پر حملوں کے حوالے سے بعض ممالک کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔
آپ کا تبصرہ