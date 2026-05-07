ایران نے امریکہ کے  خلاف جنگ جیت لی ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق،جان مرشایمر نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں ایران اس صورتحال میں غالب آ چکا ہے اور عملی طور پر اس نے اس محاذ آرائی میں برتری حاصل کر لی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ ایران نے اس سیاسی اور سیکیورٹی کشمکش میں برتری حاصل کی ہے۔
مرشایمر کے مطابق موجودہ بحران میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو ناکامی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایران پر دباؤ کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے اپنی پوزیشن مضبوط بنائی ہے اور مذاکرات کے عمل میں بھی زیادہ مؤثر حیثیت حاصل کر لی ہے۔
ان کے مطابق اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو عالمی سطح پر یہ تاثر مزید مضبوط ہوگا کہ ایران نے اس تنازع میں برتری حاصل کی ہے۔
آپ کا تبصرہ