مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی یمن، غزہ اور افریقہ کے شاخ پر مشاورت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ نے ایک ٹیلیفونک گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا اور یمن میں کشیدگی کم کرنے، غزہ میں جنگ بندی کے استحکام اور افریقہ کے شاخ میں امن و استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔
روسی نیوز نیٹ ورک روسیا الیوم کے مطابق، مصری وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے اپنے ترک ہم منصب ہاکان فیدان سے غزہ، یمن اور افریقہ کے شاخ سمیت اہم علاقائی امور پر بات چیت کی۔
بیان کے مطابق، دونوں وزرا نے 2026 کی پہلی سہ ماہی میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی صدارت میں منعقد ہونے والے مصر۔ترکیہ اسٹریٹجک تعاون کونسل کے دوسرے اجلاس کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ عبدالعاطی نے کہا کہ یہ اجلاس اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دوطرفہ شراکت داری کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
غزہ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے مصری وزیر خارجہ نے انسانی حالات کو “انتہائی تباہ کن” قرار دیا اور جنگ بندی کے استحکام، شرم الشیخ امن معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عملدرآمد، بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی بحالی کے عمل کے آغاز پر زور دیا۔ انہوں نے فلسطین کی علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کارروائی، خصوصاً مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات، کو مسترد کر دیا۔
یمن کے حوالے سے دونوں وزرا نے کشیدگی میں کمی، لڑائی کے خاتمے، مکالمے کو ترجیح دینے اور کسی بھی یکطرفہ اقدام کی مخالفت پر اتفاق کیا، جس سے یمنی عوام کے لیے امن و استحکام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
افریقہ کے شاخ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے مصر اور ترکیہ نے اسرائیل کی جانب سے نام نہاد “صومالی لینڈ” کو تسلیم کرنے کی مخالفت کی اور اسے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں ممالک نے صومالیہ کی وحدت، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا اور کسی بھی ایسے یکطرفہ اقدام کو مسترد کیا جو اس ملک کے استحکام کو نقصان پہنچائے۔
