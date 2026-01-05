امریکی نائب صدر کے گھر کے کھڑکیاں ٹوٹ گئیں

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ ذرائع ابلاغ کے مطابق، امریکی صدر ٹرمپ کے نائب جے ڈی وینس کی رہائش گاہ کی کئی کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں۔
فاکس نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق، امریکی خفیہ سروس نے سنسناٹی (Cincinnati) میں امریکی صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملے کے واقعے کے بعد کم از کم ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔
امریکہ کے مقامی ذرائع کے مطابق، یہ واضح نہیں ہے کہ واقعے کے وقت وینس یا ان کا خاندان گھر پر موجود تھا یا نہیں!
فاکس نیوز نے لکھا: "یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب ریاستہائے متحدہ میں سیاسی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور وسیع پیمانے پر بدامنی کے کے حوالے سے ابھرتی ہوئی تشویش میں اضافہ ہؤا ہے۔"
امریکی اہلکاروں نے ٹرمپ کے معاون کے گھر والے "واقعے" اور گرفتار فرد کی شناخت کے بارے میں مزید تفصیلات کی جانب اشارہ نہیں کیا ہے۔
