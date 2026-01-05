بنگلہ دیش میں سیرتِ علوی پر علمی نشست کا انعقاد
عدل، اخلاق اور دینی قیادت کے میدان میں سیرتِ علوی کو ایک جامع نمونے کے طور پر اجاگر کرنے کے مقصد سے بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں ایک علمی نشست منعقد ہوئی، جس میں شیعہ اور اہلِ سنت کے ممتاز علما اور اسلامی مفکرین نے شرکت کی۔
خبر رساں ادارے ابنا کے مطابق، یہ علمی نشست امیرالمؤمنین حضرت امام علیؑ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی، جس میں امام علیؑ کی شخصیت، فکر اور اسلامی تہذیب کی تشکیل میں ان کے تاریخی کردار کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔
اس موقع پر حجت الاسلام محمد امجد حسین، بنگلہ دیش کی “جامعہ علمائے امامیہ” کے شعبۂ روابط کے ذمہ دار، نے رسولِ اکرمؐ کے صحابہ میں حضرت امام علیؑ کے ممتاز مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عدل پسندی، شجاعت، علم اور الٰہی اقدار سے وابستگی کے میدان میں امام علیؑ کی سیرت اسلامی معاشروں کے لیے ایک دائمی اور قابلِ تقلید نمونہ ہے۔
اسی نشست سے خطاب کرتے ہوئے اہلِ سنت کے معروف خطیب مولوی حافظ محمد انعام الحق نے سیرتِ علوی کے ازسرِ نو مطالعے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ یہ سیرت آج کے مسلمانوں کے لیے سماجی ذمہ داری، انفرادی اخلاق اور اقدار پر مبنی قیادت کے حوالے سے ایک عملی رہنما ہے۔
یہ نشست اہلِ بیتؑ کے معارف کے فروغ اور بنگلہ دیشی اسلامی معاشرے میں دینی و ثقافتی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے مقصد سے منعقد کی گئی، جسے شرکاء کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ حاضرین نے اسلامی مذاہب کے درمیان مشترکہ علمی مکالمے کے فروغ اور امام علیؑ کے فکری و اخلاقی ورثے پر مزید توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
آپ کا تبصرہ