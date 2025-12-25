ایران پر پابندیوں کی واپسی کے خلاف روس اور چین کا خاموش ویٹو

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا منگل کا اجلاس اسلامی جمہوریہ ایران پر پابندیوں کی واپسی پر ـ ویٹو پاورز ـ کے درمیان شدید اختلافات کا منظر بن گیا۔
یہ اجلاس منگل کو سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 پر عمل درآمد کے ایجنڈے کے مطابق، منعقد ہؤا۔ جوہری معاہدے کی توثیق کے لئے 20 جولائی 2015 کو ایک قرارداد جاری کی گئی تھی جسے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ یہ قرارداد اکتوبر 2025 میں ختم ہوچکی لیکن مغربی طاقتوں نے اسے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی۔
رپورٹ کا خلاصہ:
خلاصہ: یو این کی سلامتی کونسل میں ایران پر پابندیوں کے نفاذ کو لے کر گہرے اختلافات
بنیادی تنازعہ:
سلامتی کونسل میں روس اور چین نے تین یورپی ممالک (فرانس، جرمنی اور برطانیہ) کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں خودبخود بحال ہو گئی ہیں۔ ان کا مؤقف ہے کہ قرارداد 2231 (جو جوائنٹ کمپری ہینسو پلان یا برجام سے متعلق ہے) اکتوبر 2025 میں ختم ہو چکی ہے، اور اب سلامتی کونسل کا ایران کے جوہری معاملے پر اختیار ختم ہو گیا ہے۔
پابندیوں پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ:
یورپی ممالک نے "اسنیپ بیک" یا "ٹریگر" میکانزم کو فعال کیا ہے جس کا مقصد پرانی پابندیوں کو بحال کرنا ہے۔ تاہم، ان پابندیوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے دو کلیدی اداروں کو دوبارہ فعال کرنے کی ضرورت ہے: "کمیٹی 1737" اور ایک "پینل آف ایکسپرٹس"۔ ان دونوں اداروں کے فیصلے اتفاق رائے (اجماع) سے ہوتے ہیں، جہاں روس اور چین ویٹو کی طاقت رکھتے ہیں۔
روس اور چین کا مؤثر کردار (خامش ویٹو):
روس اور چین پابندیوں کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں اور ان کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ ان کمیٹیوں میں تعاون نہ کر کے یا فیصلوں پر اتفاق رائے سے انکار کر کے پابندیوں کے نفاذ کے عمل کو مؤثر طریقے سے جامد اور ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ اس "خاموش ویٹو" کا مطلب یہ ہے کہ پابندیاں عملاً نافذ نہیں ہو سکیں گی، اور ان کا اثر صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔
ممکنہ نتائج اور چیلنج:
مغربی ممالک روس اور چین کے بغیر، متبادل طریقہ کار (جیسے متوازی اتحاد) تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن یہ سلامتی کونسل کے فریم ورک سے باہر ہو گا اور بین الاقوامی قانون کے لئے خطرناک مثال قائم کرے گا۔ اس صورت میں سلامتی کونسل میں موجودہ تقسیم مزید گہری ہو جائے گی۔
نتیجہ:
روس اور چین کا مخالفانہ مؤقف محض سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ یہ سلامتی کونسل کے موجودہ ادارہ جاتی طریقہ کار کے تحت ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کو مؤثر طریقے سے معطل کرنے کی عملی صلاحیت کا اظہار اور اعلان ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ