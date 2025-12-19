غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 61 صہیونی فوجیوں نے خودکشی کر لی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی اخبار ہاآرتص نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک صہیونی فوج کے 61 اہلکاروں نے خودکشی کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران صہیونی فوج کے اہلکاروں میں شدید نفسیاتی بحران سامنے آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحران غزہ کی جنگ کے طویل ہونے، میدانِ جنگ میں پرتشدد مناظر دیکھنے، عام شہریوں کے قتل میں براہِ راست شرکت، اور تل ابیب کی جانب سے اعلان کردہ اہداف حاصل نہ ہو پانے کے باعث پیدا ہوا ہے۔
ہاآرتص کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونی فوجی جنگ کے بعد ذہنی دباؤ، بعد از صدمہ نفسیاتی عارضے، شدید ذہنی ٹوٹ پھوٹ، احساسِ جرم، اعلیٰ فوجی قیادت کی جانب سے دباؤ اور فوج کے سرکاری بیانیے پر اعتماد کے خاتمے جیسے مسائل کا شکار ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سخت خبری سنسرشپ اور مؤثر نفسیاتی معاونت کی عدم دستیابی نے بھی صہیونی فوج کے اندر خودکشی کے واقعات میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
