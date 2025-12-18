آسٹریلیا: ملبورن میں اسلامی اسکول پر شدت پسندوں کا حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کی پولیس نے مغربی ملبورن میں واقع ایک اسلامی اسکول کی دیواروں پر کی گئی نسل پرستانہ اور اسلام دشمن تحریروں کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ واقعہ حالیہ دنوں میں پیش آنے والے اسلام دشمن واقعات کے تسلسل کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
پولیس کے مطابق بدھ کی رات مغربی ملبورن کے مضافاتی علاقے تارنیِٹ میں واقع ’’ملبورن اسلامک کالج‘‘ کی باڑ پر توہین آمیز اور اسلام مخالف نعرے تحریر کیے گئے۔ تاحال اس واقعے میں ملوث کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔
سیکیورٹی حکام اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا یہ دیوار نویسی اسی سلسلے کا حصہ ہے یا نہیں جس میں رواں ہفتے کے آغاز پر اس اسکول سے منسلک مسجد کو دو توہین آمیز فون کالز موصول ہوئی تھیں۔ یہ کالز پیر کے روز رپورٹ کی گئی تھیں اور انہیں اسی کیس کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔
ریاست وکٹوریہ کی اسلامی کونسل نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے خلاف نسل پرستی کی ایک اور مثال قرار دیا ہے، جس میں اسلامی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کونسل نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔
یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب دو ہفتے قبل بھی مغربی ملبورن کے علاقے ہوپرز کراسنگ میں واقع ’’ورجن میری‘‘ مسجد کی دیواروں پر اسلام مخالف نعرے لکھے گئے تھے۔ اسلامی کونسل وکٹوریہ کے صدر نے کہا کہ یہ واقعات آسٹریلوی معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات، تخریب کاری اور ہراسانی کے ایک تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ