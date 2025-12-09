غزہ میں اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں 60 ملین ٹن ملبہ انسانی زندگیاں خطرہ میں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطینی ماحولیاتی اتھارٹی نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اسرائیلی حملوں نے غزہ میں 60 ملین ٹن ملبہ نے سنگین صورتحال پیدا کردی ہے، جس میں 4 ملین ٹن خطرناک فضلہ، تقریباً 50,000 ٹن اسبیسٹوس اور قریب 100,000 ٹن دھماکہ خیز مواد اور غیر پھٹنے والے بم شامل ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق حملوں نے غزہ کے 80 فیصد پانی اور سیوریج کے نظام کو تباہ کر دیا، ساحلی ایکویفر آلودہ ہو گیا اور پٹی بھر میں 2,000 سے زیادہ صنعتی یونٹس تباہ ہوئے۔
جنگ کے نتیجے میں عارضی کچرے کے ڈمپ بن گئے اور 700,000 ٹن سے زیادہ ٹھوس فضلہ جمع ہو گیا۔ صحت اور طبی فضلہ کے ڈمپنگ اسٹیشن تباہ ہو گئے، جس سے شمالی غزہ سے وسطی اور جنوبی علاقوں میں نقل مکانی کرنے والے شہریوں کے لیے نئی جگہیں آلودہ ہو گئی ہیں۔
ماحولیاتی اتھارٹی نے کیمیکلز، تیل، سولر سیلز، بیٹریز اور اسبیسٹوس کے بڑے پیمانے پر زمین اور سطحی پانی میں رساؤ کا خطرہ ظاہر کیا ہے، جو خطے میں ماحولیاتی زوال کو تیز کر رہا ہے۔
ساحلی علاقوں میں سیوریج، دھماکہ خیز باقیات اور زہریلے فضلہ سے وسیع آلودگی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 700 سے 1,000 میٹر دور سمندر میں سیاہ اور سرمئی تہہ چھائی ہوئی ہے، جس سے ماہی گیری کے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔
غزہ میں 3,700 دونم ساحلی اور بیچ ماحولیات تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ واحد قدرتی ذخیرہ وادی غزہ کے 50 فیصد علاقے تباہ ہوئے ہیں۔
جنگ نے وسیع زرعی اراضی کو بھی تباہ کر دیا، جسے سیوریج، ٹھوس فضلہ اور دھماکہ خیز مواد سے آلودہ کیا گیا۔ فوجی گاڑیوں نے مٹی کو دبایا اور زرخیز سطح کو تباہ کر دیا۔
اتھارٹی کے تخمینے کے مطابق، اسرائیلی حملوں نے غزہ کی فصل کی پیداوار کا 95 فیصد، پھل دار درختوں کا 98 فیصد اور موسمی فصلوں کا 89 فیصد تباہ کر دیا ہے۔
