جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما: ایران اور محور مزاحمت امتِ مسلمہ کے لیے متحد آواز ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مولوی عبدالحق ہاشمی نے دوسرا بین الاقوامی ویبنار "ایران اسلامی اور محورِ عزت اسلامی کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے مقابل" میں حصہ لیتے ہوئے امتِ مسلمہ کی یکجہتی اور فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے ایران کی تاریخی خدمات اور مظلوم عوام کے دفاع میں اس کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: "ایران نے گزشتہ برسوں میں ثابت کیا ہے کہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کو وہ ایک دینی، انسانی اور اخلاقی فریضہ سمجھتا ہے اور اس راستے میں ثابت قدمی اور شجاعت سے آگے بڑھتا رہا ہے۔"
مولوی ہاشمی نے ایران اور محورِ مزاحمت کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف کوششوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا: "آج محورِ عزت اسلامی نے امتِ مسلمہ کی ایک متحد آواز قائم کی ہے اور دکھا دیا ہے کہ اتحاد اور ہم آہنگی کے ذریعے خطے پر ظالمانہ معادلات کو بدلا جا سکتا ہے۔"
انہوں نے امتِ مسلمہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا: "فلسطینی عوام کی کامیابی نہ صرف ممکن ہے، بلکہ امتِ مسلمہ کی مسلسل حمایت اور مزاحمت کے ساتھ یہ ایک یقینی حقیقت میں بدل سکتی ہے۔"
آخر میں مولوی عبدالحق ہاشمی نے ایران اور عالمی تنظیم قادمون کی اس نشست کے انعقاد میں کوششوں کو سراہا اور امتِ مسلمہ اور اسلامی تحریکوں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مؤثر ردعمل دیا جا سکے۔
