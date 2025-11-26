پاکستان: شہباز شریف سے لاریجانی کی ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ڈان نیوز کے مطابق، پاکستانی وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی اردشیر لاریجانی ـ اس وقت پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں ـ نے کل [25 نومبر 2025ع] وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد ميں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔
اعلامیے کے مطابق معزز مہمان کا خیرمقدم کرتے ہوئے وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے پر زور دیا۔
اس موقع پر علی اردشیر لاریجانی نے بھی وسیع اور باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں میں ایران-پاکستان تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلۂ خیال کیا، جبکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
وزیراعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا اور مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ایران کی یکجہتی پر اپنی اور ملک کی طرف سے اس ملک کا شکریہ ادا کیا۔
انھوں نے دونوں ممالک کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لئے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
ڈاکٹر علی لاریجانی نے حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا اور تنازعات کے پرامن حل کے لئے مذاکرات اور سفارت کاری کی وکالت میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔
وزیراعظم نے ایران کے سپریم لیڈر عزت مآب [امام] سید علی خامنہ ای [حفظہ اللہ] اور صدر عزت مآب مسعود پزشکیان کے لئے اپنے احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پاکستان کی حمایت اور پاکستان-ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
ملاقات میں یہ طے کیا گیا کہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحٰق ڈار کی قیادت میں ایک وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں بالخصوص زراعت اور روابط/مواصلات میں تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
