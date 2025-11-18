  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. تصاویر

تصویری رپورٹ | العصر اسلامی مرکز کی جانب سے صمدانی صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں دعای توسل کا انعقاد کیا گیا

18 نومبر 2025 - 23:55
News ID: 1751871
مآخذ: ابنا

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha