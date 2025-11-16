آقا سید حسن نے دہلی میں دہشتگردانہ حملے کی شدید مذمت کی،ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، انجمن شرعی شعیان جموں و کشمیر کے صدر اور کشمیر کے مذہبی رہنما حجۃ الاسلام والمسلمین آقا سید حسن نے دہلی کے ریڈ فورٹ کے قریب ہونے والے کار دھماکے کو ایک بزدلانہ اور انسانیت سوز دہشتگردانہ حملہ قرار دیتے ہوئے، ذمہ داروں کو سخت انصاف اور کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
آقا سید حسن نے اپنے بیان میں کہا،یہ حملہ نہ صرف بھارت کی سلامتی کا معاملہ ہے، بلکہ انسانیت پر حملہ ہے، بے گناہ شہریوں کی جان لینا اور معصوم لوگوں کو زخمی کرنا پوری انسانی نسل کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا فعل ہے۔ ہم اس غیر انسانی حرکت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تفتیش ادارے جلد، شفاف اور مؤثر تحقیقات کریں اور ملوث افراد کی شناخت کے بعد انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ “انھیں سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی بزدلانہ سازش کرنے سے پہلے دو بار سوچے،آقا سید حسن کا کہنا تھا۔
صدر انجمن نے مزید حکومت سے گزارش کی ہے کہ دہشت گردی کے ایسے واقعات کے تدارک کے لیے نہ صرف فوری انتظامی قدم اٹھایا جائے بلکہ ایسے نظریات اور منصوبہ بندی کی روک تھام کے لیے سماجی سطح پر شعور بڑھانے کی مہم چلائی جائے۔ ہم ایک پرامن اور محفوظ معاشرے کے لیے پرعزم ہیں، اور دہشتگردی کی لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر جائز اور پرامن راستہ اپنائیں گے، انہوں نے کہا آخر میں، آقا سید حسن نے شہداء کے اہل خانہ سے دُکھی دل سے ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔
