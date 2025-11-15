صدر مملکت نے آرمی، نیوی اور ائیرفورس ترمیمی بلز کی منظوری دیدی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صدر مملکت آصف علی زرداری نے آرمی، نیوی اور ائیر فورس ترمیمی بلوں کی منظوری دیدی۔
صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہونے والے پاکستان آرمی (ترمیمی) بل 2025 کی منظوری دی۔
اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان ائیر فورس (ترمیمی) بل 2025 اور پاکستان نیوی (ترمیمی) بل 2025 کی منظوری بھی دی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد یہ تینوں ترمیمی بل قانون کا حصہ بن گئے ہیں۔
آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، عہدے کی مدت 5 سال ہو گی جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کردیا گیا ہے۔ 27 ویں آئینی ترمیم میں اس بات کی منظوری بھی دی گئی تھی کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہو گا۔
آرمی ایکٹ کے مطابق آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز ، نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔
