غزہ جنگ میں 10 ہزار سے زائد صہیونی فوجی ہلاک و زخمی:اسرائیلی میڈیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی اخبار ہاآرتص نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ غزہ پر جاری جنگ کے دوران اب تک 10 ہزار سے زیادہ اسرائیلی فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔
المیادین کے مطابق، اسرائیلی فوجی ریڈیو نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 (15 مهر 1402) سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے کم از کم 1152 صہیونی فوجی مارے گئے ہیں جن میں سے تقریباً 42 فیصد کی عمر 21 سال سے کم تھی۔رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 6 ہزار سے زائد فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے بہت سے افراد شدید جسمانی یا ذہنی صدمات میں مبتلا ہیں۔
یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کو سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے، باوجود اس کے کہ یہ جنگ حماس کو ختم کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔ تاہم، تل ابیب اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا اور بالآخر اسے حماس کے ساتھ اسیران کے تبادلے اور جنگ بندی پر راضی ہونا پڑا۔حماس نے 17 مهر 1404 کو ایک بیان میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا اعلان کیا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے 18 مهر کو غزہ میں جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق کی۔
معاہدے کے مطابق، اسرائیلی فوج کچھ مخصوص علاقوں میں محدود تعیناتی برقرار رکھے گی، جبکہ جنوبی اور شمالی غزہ کے درمیان الرشید اور صلاحالدین شاہراہوں پر آمد و رفت کی اجازت دی گئی ہے۔یہ معاہدہ دراصل امریکی “امن منصوبے” کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے، جو 9 اکتوبر (17 مهر 1404) سے مصر، قطر اور ترکی کی ثالثی میں شرمالشیخ میں طے پایا۔
تاہم، اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی بارہا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ چند روز قبل، اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی جس میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 46 بچے بھی شامل تھے۔
وزارتِ صحتِ فلسطین کے مطابق، ان حملوں میں 253 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں 78 بچے اور 84 خواتین شامل ہیں۔اعداد و شمار کے مطابق، جنگ بندی کے آغاز سے اب تک کم از کم 211 فلسطینی شہید اور 597 زخمی ہو چکے ہیں۔یہ صورتِ حال واضح کرتی ہے کہ اسرائیل مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور غزہ کے نہتے شہریوں کے خلاف جارحیت بدستور جاری ہے۔
