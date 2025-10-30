علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کردیا، نادرا کی عدالت میں رپورٹ، چھٹی مرتبہ وارنٹ بھی جاری

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، راولپنڈی کی انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11ملزمان کےخلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی مگر علیمہ خان اور ان کے وکلا آج بھی عدالت پیش نہیں ہوئے۔
سماعت کے سلسلے میں دیگر 10 ملزمان اور استغاثہ کے گواہان عدالت میں پیش ہوئے جب کہ اسپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں موجود تھے۔
عدالت نے مسلسل عدم پیشی پر چھٹی مرتبہ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردیے۔
اس کے علاوہ نادرا نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جس میں بتایاگیا ہےکہ علیمہ خان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب 26 نومبر کے احتجاج کے دوران گاڑی کی سپرداری لینے والا ملزم عارف خان مچلکے پیش نہ کرسکا جس پر عدالت نے گاڑی کے مالک عارف کو جیل بھیج دیا۔
