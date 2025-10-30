لبنانی صدر کا فوج اسرائیلی دراندازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے صدر جوزف عون نے آج صبح دارالحکومت بیروت میں واقع صدارتی محل بعبدا میں فوج کے کمانڈر رودولف ہیکل سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے زور دیا کہ لبنانی فوج کو ہر حال میں اسرائیلی جارحیت کے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے تاکہ ملک کی سرزمین اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
صدر جوزف عون نے اس اقدام کو لبنان کے دفاع اور عوامی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ملاقات کے دوران، فوجی کمانڈر نے انہیں گزشتہ شب اسرائیلی فوج کی بلیدا علاقے میں کی گئی تازہ جارحیت کی تفصیلات سے آگاہ کیا — اس حملے میں ابراہیم سلامہ نامی ایک بلدیاتی اہلکار اپنی ڈیوٹی کے دوران شہید ہوا۔
صدر لبنان نے اس واقعے کو اسرائیل کی جانب سے مسلسل اور اشتعال انگیز اقدامات کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تازہ حملہ جنگ بندی معاہدہ کی حالیہ نشست کے فوراً بعد کیا گیا، جس کا مقصد اسرائیل پر دباؤ ڈال کر نومبر میں طے پانے والے معاہدے پر اس کی پابندی کو یقینی بنانا تھا۔
انہوں نے زور دیا کہ معاہدہ محض رسمی کارروائی یا واقعات کی رپورٹنگ تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسرائیل کو لبنان کی خودمختاری کی خلاف ورزیاں روکنے پر مجبور کرنے کے لیے مؤثر سفارتی و سیاسی اقدامات کیے جائیں۔
