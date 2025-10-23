پاکستان علاقائی رابطوں کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے:اسحاق ڈار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے رپورٹ کے مطابق، اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور حکومت ریل اور روڈ نیٹ ورکس کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے، سی پیک کے تحت روڈ منصوبے اور پاکستان-ازبکستان ریلوے نیٹ ورک منصوبہ علاقائی رابطوں کے لیے اہم ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان تجارت کو فروغ دینے، توانائی کے منصوبوں میں کفالت اور بندرگاہوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے، ای پورٹ کے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔
