تصویری خبر | امریکہ ٹرمپ کے خلاف؛ 2500 مقامات پر ملک گیر احتجاجی کال

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || ایکسیوس نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ ـ ایسے حال میں کہ 'تعطلِ حکومتِ امریکہ (Government shutdown in the US) ابھی جاری ہے اور ڈیموکریٹ جماعت کے حامی شہروں میں ٹرمپ کے فوجی دباؤ کے نتیجے میں تناؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، "نو کنگز" تحریک کے منتظمین نے لاکھوں امریکیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہفتے کے دن 18 اکتوبر کو پورے امریکہ میں سڑکوں پر نکلیں / اس احتجاجی تحریک کو ـ جسے ٹرمپ کی صدارت کے دوسرے دور میں سب سے بڑا ٹرمپ مخالف اجتماع قرار دیا جا رہا ہے، ـ موجودہ انتظامیہ کی آمرانہ پالیسیوں کا جواب ہے۔
18 اکتوبر 2025 - 01:32
News ID: 1739609
آپ کا تبصرہ