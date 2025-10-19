افغانستان پاکستان کے خلاف گروپوں کی حمایت نہیں کرے گا،ذبیح اللہ مجاہد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف حملے کرنے والے گروپوں کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ اعلان قطر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد سامنے آیا، جن میں دوطرفہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔
پریس ریلیز کے مطابق، معاہدے کی شرائط کے تحت دونوں فریق امن، باہمی احترام اور مضبوط پڑوسی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ مسائل اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا اور جامع جنگ بندی کی تصدیق ہوئی۔
معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ کوئی ملک دوسرے کے خلاف دشمنانہ کارروائی نہیں کرے گا اور نہ ہی حکومت پاکستان کے خلاف حملے کرنے والے گروپوں کی حمایت کی جائے گی۔ دونوں ممالک اپنے شہریوں، سیکورٹی فورسز اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے سے گریز کریں گے۔
مزید برآں، مستقبل میں ثالثی ممالک کی نگرانی میں معاہدے کے موثر نفاذ اور دو طرفہ دعوؤں کے جائزہ کے لیے ایک مستقل طریقہ کار قائم کیا جائے گا۔
