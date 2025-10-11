بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || پاکستان کے اخبار جنگ کے مطابق، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا، باجوڑ اور کرم کے مقامات پر بِلا اشتعال فائرنگ کی، افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر دیر، چترال اور بارام چاہ کے مقامات پر بھی بِلا اشتعال فائرنگ کی۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا مقصد خوارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کروانا بھی تھا، پاک فوج کی چوکس پوسٹوں کی جانب سے بھرپور اور شدید جواب دیا جا رہا ہے۔
پاک فوج نے فوری شدید رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغانی پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، پاکستان کی بروقت کارروائی سے افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹیں تباہ، درجنوں افغان فوجی اور خوارج ہلاک ہوگئے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان متعدد لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہوگئے، افغانستان کی جانب سے جارحیت اُس وقت کی جا رہی ہے جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں۔
پاک افغان کشیدگی؛
پاکستان: پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بِلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، اخبار جنگ
پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بِلا اشتعال فائرنگ کی گئی، پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا۔
