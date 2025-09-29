ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی غیر قانونی اور ناقابلِ قبول ہے: روس

اہل بیت نیوز ایجنیسی ابنا کے مطابق، روس کے وزیر خاارجہ سرگئی لاؤروف نے نیویارک میں پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ انھوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نام خط میں ایران مخالف پابندیوں کی بحالی کے بارے میں صراحت کے ساتھ روسی موقف بیان کیا ہے۔
انھوں نے کہا کہ " ہم نے اس خط میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کی واپسی کا فیصلہ، غیرمعتبر، غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے۔
روسی وزیر خارجہ نے بتایا کہ انھوں نے اس خط میں وضاحت کی ہے کہ اگر سیکریٹری جنرل گوتریش نے سلامتی کونسل میں یورپی ٹرائیکا اور امریکا کے اس غیر قانونی اقدام کو قبول کرلیا اور ان کے ساتھ تعاون کیا تو بہت بڑی غلطی کریں گے جس سے خود ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔
سرگئی لاؤروف نے کہا کہ قرار داد بائیس اکتیس دس سال قبل اجماع سے پاس ہوئی تھی ۔ امریکا ، فرانس اور برطانیہ نے اس کی آشکارا خلاف ورزی کی اور اب دعوی کررہے ہیں کہ ایران نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔
روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مغرب کا یہ اقدام خود اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے اختیارات پر حملہ ہے۔
سرگئی لاؤروف نے کہا کہ ملکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے پروگراموں کے مطابق سلامتی کونسل کے فیصلوں میں تحریف کریں اور غیر قانونی طور پر طاقت کا استعمال کریں ۔
ایران کے خلاف دوبارہ عائد کی جانے والی پابندیاں روس کے نزدیک غیر قانونی اور ناقابل عمل ہیں۔
