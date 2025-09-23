سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کا انتقال 81 برس کی عمر میں ہو گیا۔ نماز جنازہ آج ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی جائے گی۔
سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور ملک بھر کی تمام مساجد میں عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے تاکہ عوام مرحوم کے لیے دعا کر سکیں۔
عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ 1999 میں سعودی عرب کے مفتی اعظم کے منصب پر فائز ہوئے اور تب سے وہ ملک کے اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔
