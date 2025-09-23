  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا اور مشرق وسطی

سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے

23 ستمبر 2025 - 16:30
News ID: 1730350
سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ انتقال کر گئے

سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ 81 برس کی عمر میں دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ ملک بھر کی تمام مساجد میں ادا کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کا انتقال 81 برس کی عمر میں ہو گیا۔ نماز جنازہ آج ریاض کی امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی جائے گی۔

سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ مکہ مکرمہ، مسجد نبوی اور ملک بھر کی تمام مساجد میں عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے تاکہ عوام مرحوم کے لیے دعا کر سکیں۔

عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ 1999 میں سعودی عرب کے مفتی اعظم کے منصب پر فائز ہوئے اور تب سے وہ ملک کے اعلیٰ ترین مذہبی اسکالر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ 

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha