عراق میں ترکی فوج کی پیش قدمی، قندیل پہاڑوں میں فوجی ٹاور نصب

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا ۔ ذرائع کے مطابق ترک فوجی انجینئرز نے پیر کی صبح سے قندیل پہاڑوں کے مشرقی حصے میں فوجی مواصلاتی ٹاور لگانے کا عمل شروع کیا اور اب تک کئی ٹاورز نصب کیے جا چکے ہیں۔ یہ ٹاورز فوجی اڈوں اور تعینات یونٹس کے درمیان رابطے قائم رکھنے کے لیے استعمال ہوں گے۔
اطلاعات کے مطابق ترک فوج نے عراق کے اندر وسیع مواصلاتی ڈھانچہ قائم کر رکھا ہے جس میں وائر اور وائرلیس دونوں نظام شامل ہیں۔ فی الحال ترکی کے ۷۰ سے زائد فوجی ٹھکانے عراق میں موجود ہیں، جن میں سے بعض بڑے مراکز ہیں اور سب سے اہم اڈہ بعشیقہ کے اطراف میں واقع ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک فوج بعض علاقوں کی پُرامن صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی موجودگی کو مزید وسعت دے رہی ہے اور خاص طور پر بلند فوجی ٹاورز کے ذریعے مواصلاتی نظام کو مضبوط بنا رہی ہے۔
